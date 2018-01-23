В Могилеве стартовал месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 января 2018, Ср
-11°C
Переменная облачность EUR 2.421
USD 1.9779
100 RUB 3.5058
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
Президент
Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2018 году
Президент
Кобяков: в госпрограмме инновационного развития доля проектов V и VI укладов должна быть не менее 75%
Экономика
Выборочные проверки будут проводиться с учетом критериев оценки риска субъектов
Общество
ЦИК не исключает возможных изменений избирательного законодательства по рекомендациям ОБСЕ
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета
00:00 Президент
Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены
Вчера 23:45 В мире
Двойной теракт произошел в Бенгази, погибли 11 человек
Вчера 23:26 В мире
Минидрон Mavic Air будут продавать за 799 долларов
Вчера 23:05 Технологии
Полиция Торонто задержала стрелка, который ранил семь человек в середине января
Вчера 22:45 В мире
От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео
Вчера 22:26 Калейдоскоп
Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозил совершить суицид
Вчера 22:10 Происшествия
Tesla на автопилоте попала в опасное ДТП
Вчера 22:05 В мире
Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге
Вчера 21:51 Спорт
Электроснабжение в минском микрорайоне Уручье восстановлено
Вчера 21:46 Регионы
Космонавт Олег Новицкий готов к новому полету
Вчера 21:25 Общество
Минчанам предлагают обсудить инженерную и транспортную инфраструктуру в районе Малого Тростенца
Вчера 21:09 Регионы
РЕПОРТАЖ: Из Минска в "Великий камень", или Как управляющая компания обживается в новом административном здании
Вчера 20:54 Экономика
Техника "Белкоммунмаш" пополнила троллейбусный парк Одессы
Вчера 20:41 Новости компаний
Пропавшие учащиеся лунинецкого колледжа нашлись, скоро они вернутся домой
Вчера 20:31 Происшествия
Несколько бригад задействовано в Минске на восстановлении электроснабжения в районе Уручья
Вчера 20:20 Происшествия
В Instagram теперь можно добавлять GIF-стикеры в разделе "Stories"
Вчера 20:07 Технологии
Рыбокомбинат "Любань" до конца года освоит выпуск 15 наименований консервов
Вчера 20:01 Новости компаний
В школе США произошла стрельба: один человек погиб, не менее 5 ранены
Вчера 19:52 В мире
Атлас фортов крепости Брест-Литовск презентовали в Минске
Вчера 19:51 Культура
Все новости
Сюжеты
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане Отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Могилеве стартовал месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы

Регионы 23.01.2018 | 16:07

23 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартовал республиканский месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубоко символично, что наше мероприятие проходит в городе воинской славы, жители которого в годы Великой Отечественной войны мужественно сражались за свою свободу и независимость на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, - отметил на торжественной церемонии открытия месячника председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман. - Всем нам хорошо известен бессмертный подвиг, совершенный в июле 1941-го советскими воинами на Буйничском поле под Могилевом. Эти события отражены в романе Константина Симонова "Живые и мертвые". И, естественно, что все старты мы посвящаем знаменательному событию - 100-летию Вооруженных сил Беларуси".

Воспитанники оборонного общества также внесли огромный вклад в становление и развитие Вооруженных Сил, подготовку будущих защитников Отечества. Только в оборонных организациях БССР в предвоенные годы были подготовлены сотни летчиков и десятки тысяч парашютистов, срелков-снайперов, радистов, водителей. 72 воспитанника ДОСААФ Беларуси удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Сегодня в оборонном обществе работает многочисленный отряд офицеров запаса, посвятивших свою жизнь служению Отечеству в рядах Вооруженных Сил. "Это позволяет нам прививать молодежи любовь к Родине, воспитывать юношей и девушек на героических традициях дедов и отцов, преподавая им богатый опыт добросовестного исполнения воинского долга. Каждый из нас - офицеров и генералов - гордится тем, что более 30 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил, поскольку нет в мире более доблестной профессии, чем профессия защитника Отечества", - подчеркнул Иван Дырман.

Выступает председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман.
Выступает председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман.

По его словам, только в 2017 году в интересах силовых структур государства подготовлено 3211 специалистов, из них 3031 водитель, 134 специалиста связи, 46 электриков осветительных и силовых электростанций. Обучены управлению механическими транспортными средствами 208 курсантов Военной академии Беларуси. В аэроклубах ДОСААФ проходили подготовку 137 человек летного состава, парашютно-десантную подготовку прошли более 300 спортсменов-парашютистов. "Важнейшей задачей для оборонного общества является патриотическое воспитание молодежи, - сказал Иван Дырман. - Только за минувший год нами проведено более 2 тыс. различных патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 тыс. человек. За это время численность ДОСААФ увеличилась на 10 тыс. членов и сегодня превышает 150 тыс. За указанный период создано 100 новых первичных организационных структур".

Во время открытия месячника за значительный личный вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, помощь и содействие в выполнении государственно значимых задач ДОСААФ представителям органов госуправления, общественных объединений, военнослужащим и священнослужителям Могилевской области вручили юбилейные медали "90 лет ДОСААФ". Отличившиеся в учебе юноши получили членские билеты и значки ДОСААФ, а юные кадеты - погоны. Также руководство Центрального совета ДОСААФ наградило областную объединенную оргструктуру пневматической винтовкой для использования в спортивной секции по стрельбе.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль командиру 188 гвардейской инженерной бригады, гвардии подполковнику Валерию Журавлеву.
Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль командиру 188 гвардейской инженерной бригады, гвардии подполковнику Валерию Журавлеву.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль начальнику управления образования Могилевского облисполкома Владимиру Рыжкову.
Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль начальнику управления образования Могилевского облисполкома Владимиру Рыжкову.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман передает пневматическую винтовку председателю Могилевской объединенной организационной структуры ДОСААФ Димтрию Телышеву.
Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман передает пневматическую винтовку председателю Могилевской объединенной организационной структуры ДОСААФ Димтрию Телышеву.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает погоны курсанту Александру Толкачеву.
Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает погоны курсанту Александру Толкачеву.

Во время месячника во всех областях и районах Беларуси состоятся дни ДОСААФ, дни открытых дверей, автопробеги по местам боевой славы белорусского народа, тематические вечера и уроки мужества, встречи и чествования ветеранов войны и Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов, а также спортивные соревнования.-0-

Фото Олега Фойницкого

﻿
Теги
вооруженные силы, ДОСААФ, Могилев
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.421 BYN 2.421 BYN 2.425 BYN
USD
1.9779 BYN 1.98 BYN 1.985 BYN
RUB
3.5058 BYN 3.496 BYN 3.505 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Зимние пейзажи Налибокской пущи с высоты
Все видео

Фотоновости

Зимняя рыбалка под Минском
Все фото

Инфографика

Объемы продаж товаров народного потребления в 2017 году Национальный статистический комитет подвел итог работы организаций торговли в 2017 году. В таблице приведены объемы продаж товаров в сравнении с уровнем 2016 года в сопоставимых ценах.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте
Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета
Лукашенко утвердил решение совета спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи
Политика
Кент Харстед Харстед: Беларусь имеет хорошие возможности для продвижения многих инициатив
Макей и Харстед обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах
Беларусь уделяет особое внимание комплексной работе по реформированию ООН - Рыбаков
Экономика
Во время заседания Кобяков: в госпрограмме инновационного развития доля проектов V и VI укладов должна быть не менее 75%
РЕПОРТАЖ: Из Минска в "Великий камень", или Как управляющая компания обживается в новом административном здании
ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайский металлопрокат
Происшествия
Обвиняемый по делу о гибели роупджампера приговорен к 3 годам лишения свободы
Нетрезвый житель Гродненского района облил себя бензином и грозил совершить суицид
Пропавшие учащиеся лунинецкого колледжа нашлись, скоро они вернутся домой
Общество
Фото из архива Выборочные проверки будут проводиться с учетом критериев оценки риска субъектов
Космонавт Олег Новицкий готов к новому полету
В Беларуси на местных выборах аккредитовано 10,5 тыс. национальных наблюдателей
Спорт
Команда "МАЗ-СПОРТавто" 26 января встретится с журналистами в пресс-центре БЕЛТА
Хоккеисты "Немана" обыграли "Металлург" и вышли в лидеры чемпионата Беларуси в экстралиге
Более 300 участников соберет первый в Беларуси любительский турнир по триатлону
Технологии
НАН Беларуси планирует создать новый технопарк "Академтехноград"
Минидрон Mavic Air будут продавать за 799 долларов
В Instagram теперь можно добавлять GIF-стикеры в разделе "Stories"
Культура
Новополоцк принял эстафету культурной столицы Беларуси
Атлас фортов крепости Брест-Литовск презентовали в Минске
Фильм "Форма воды" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"
В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА На Филиппинах произошло извержение вулкана
Число жертв стрельбы в США выросло до двух, 17 учащихся ранены
Двойной теракт произошел в Бенгази, погибли 11 человек
Калейдоскоп
Ученые нашли "Мордор" на дне океана
От сильных морозов покрышки ломаются, как сухари - видео
Ольга Бузова сначала закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram, но потом вновь открыла
Все круглые столы
Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов
Газета 7 дней
От Кухчиц до Дунайчиц в поисках настроения, или Как корреспондент «7 дней» нрав и характер коз изучала
Такая работа – спасение жизни
Тюрбо XIX века
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия