В Могилеве стартовал месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы

23 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартовал республиканский месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.
"Глубоко символично, что наше мероприятие проходит в городе воинской славы, жители которого в годы Великой Отечественной войны мужественно сражались за свою свободу и независимость на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, - отметил на торжественной церемонии открытия месячника председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман. - Всем нам хорошо известен бессмертный подвиг, совершенный в июле 1941-го советскими воинами на Буйничском поле под Могилевом. Эти события отражены в романе Константина Симонова "Живые и мертвые". И, естественно, что все старты мы посвящаем знаменательному событию - 100-летию Вооруженных сил Беларуси".
Воспитанники оборонного общества также внесли огромный вклад в становление и развитие Вооруженных Сил, подготовку будущих защитников Отечества. Только в оборонных организациях БССР в предвоенные годы были подготовлены сотни летчиков и десятки тысяч парашютистов, срелков-снайперов, радистов, водителей. 72 воспитанника ДОСААФ Беларуси удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Сегодня в оборонном обществе работает многочисленный отряд офицеров запаса, посвятивших свою жизнь служению Отечеству в рядах Вооруженных Сил. "Это позволяет нам прививать молодежи любовь к Родине, воспитывать юношей и девушек на героических традициях дедов и отцов, преподавая им богатый опыт добросовестного исполнения воинского долга. Каждый из нас - офицеров и генералов - гордится тем, что более 30 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил, поскольку нет в мире более доблестной профессии, чем профессия защитника Отечества", - подчеркнул Иван Дырман.
По его словам, только в 2017 году в интересах силовых структур государства подготовлено 3211 специалистов, из них 3031 водитель, 134 специалиста связи, 46 электриков осветительных и силовых электростанций. Обучены управлению механическими транспортными средствами 208 курсантов Военной академии Беларуси. В аэроклубах ДОСААФ проходили подготовку 137 человек летного состава, парашютно-десантную подготовку прошли более 300 спортсменов-парашютистов. "Важнейшей задачей для оборонного общества является патриотическое воспитание молодежи, - сказал Иван Дырман. - Только за минувший год нами проведено более 2 тыс. различных патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 тыс. человек. За это время численность ДОСААФ увеличилась на 10 тыс. членов и сегодня превышает 150 тыс. За указанный период создано 100 новых первичных организационных структур".
Во время открытия месячника за значительный личный вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, помощь и содействие в выполнении государственно значимых задач ДОСААФ представителям органов госуправления, общественных объединений, военнослужащим и священнослужителям Могилевской области вручили юбилейные медали "90 лет ДОСААФ". Отличившиеся в учебе юноши получили членские билеты и значки ДОСААФ, а юные кадеты - погоны. Также руководство Центрального совета ДОСААФ наградило областную объединенную оргструктуру пневматической винтовкой для использования в спортивной секции по стрельбе.
Во время месячника во всех областях и районах Беларуси состоятся дни ДОСААФ, дни открытых дверей, автопробеги по местам боевой славы белорусского народа, тематические вечера и уроки мужества, встречи и чествования ветеранов войны и Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов, а также спортивные соревнования.-0-
Фото Олега Фойницкого
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