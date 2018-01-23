В Могилеве стартовал месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы

23 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве сегодня стартовал республиканский месячник ДОСААФ оборонно-спортивной и патриотической работы, посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глубоко символично, что наше мероприятие проходит в городе воинской славы, жители которого в годы Великой Отечественной войны мужественно сражались за свою свободу и независимость на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, - отметил на торжественной церемонии открытия месячника председатель Центрального совета ДОСААФ Иван Дырман. - Всем нам хорошо известен бессмертный подвиг, совершенный в июле 1941-го советскими воинами на Буйничском поле под Могилевом. Эти события отражены в романе Константина Симонова "Живые и мертвые". И, естественно, что все старты мы посвящаем знаменательному событию - 100-летию Вооруженных сил Беларуси".

Воспитанники оборонного общества также внесли огромный вклад в становление и развитие Вооруженных Сил, подготовку будущих защитников Отечества. Только в оборонных организациях БССР в предвоенные годы были подготовлены сотни летчиков и десятки тысяч парашютистов, срелков-снайперов, радистов, водителей. 72 воспитанника ДОСААФ Беларуси удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Сегодня в оборонном обществе работает многочисленный отряд офицеров запаса, посвятивших свою жизнь служению Отечеству в рядах Вооруженных Сил. "Это позволяет нам прививать молодежи любовь к Родине, воспитывать юношей и девушек на героических традициях дедов и отцов, преподавая им богатый опыт добросовестного исполнения воинского долга. Каждый из нас - офицеров и генералов - гордится тем, что более 30 лет прослужил в рядах Вооруженных Сил, поскольку нет в мире более доблестной профессии, чем профессия защитника Отечества", - подчеркнул Иван Дырман.

Выступает председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман.

По его словам, только в 2017 году в интересах силовых структур государства подготовлено 3211 специалистов, из них 3031 водитель, 134 специалиста связи, 46 электриков осветительных и силовых электростанций. Обучены управлению механическими транспортными средствами 208 курсантов Военной академии Беларуси. В аэроклубах ДОСААФ проходили подготовку 137 человек летного состава, парашютно-десантную подготовку прошли более 300 спортсменов-парашютистов. "Важнейшей задачей для оборонного общества является патриотическое воспитание молодежи, - сказал Иван Дырман. - Только за минувший год нами проведено более 2 тыс. различных патриотических мероприятий, в которых приняли участие свыше 300 тыс. человек. За это время численность ДОСААФ увеличилась на 10 тыс. членов и сегодня превышает 150 тыс. За указанный период создано 100 новых первичных организационных структур".

Во время открытия месячника за значительный личный вклад в гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан, помощь и содействие в выполнении государственно значимых задач ДОСААФ представителям органов госуправления, общественных объединений, военнослужащим и священнослужителям Могилевской области вручили юбилейные медали "90 лет ДОСААФ". Отличившиеся в учебе юноши получили членские билеты и значки ДОСААФ, а юные кадеты - погоны. Также руководство Центрального совета ДОСААФ наградило областную объединенную оргструктуру пневматической винтовкой для использования в спортивной секции по стрельбе.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль командиру 188 гвардейской инженерной бригады, гвардии подполковнику Валерию Журавлеву.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает медаль начальнику управления образования Могилевского облисполкома Владимиру Рыжкову.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман передает пневматическую винтовку председателю Могилевской объединенной организационной структуры ДОСААФ Димтрию Телышеву.

Председатель центрального совета ДОСААФ Иван Дырман вручает погоны курсанту Александру Толкачеву.

Во время месячника во всех областях и районах Беларуси состоятся дни ДОСААФ, дни открытых дверей, автопробеги по местам боевой славы белорусского народа, тематические вечера и уроки мужества, встречи и чествования ветеранов войны и Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов, а также спортивные соревнования.-0-

Фото Олега Фойницкого