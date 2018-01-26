В Могилеве установят камеры по фиксации почти всех нарушений ПДД

26 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве в 2018 году установят камеры, фиксирующие почти все нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник УГАИ УВД облисполкома Михаил Невмержицкий.

Это будет новый комплекс оборудования, который позволит фиксировать нарушения скоростного режима, пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный свет, нарушения правил маневрирования, остановки и стоянки, движение без пристегнутого ремня безопасности.

"Кроме того, новое оборудование поможет в розыске угнанных и похищенных автомобилей, раскрытии преступлений, поскольку будет связано с общей базой данных о правонарушителях, обрабатывать и передавать оперативно всю информацию в центр управления", - рассказал Михаил Невмержицкий.

Первые камеры установят в ближайшее время на самом оживленном перекрестке областного центра - на пересечении ул. Первомайской и пр. Мира (рядом с площадью Ленина). "В зависимости от эффективности нового оборудования будет принято решение о целесообразности его применения и продолжения работы в данном направлении", - сказал начальник УГАИ.-0-