В Могилеве ввели в строй бассейн в детском саду №117

16 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В микрорайоне Казимировка Могилева прошла церемония открытия бассейна в детском саду №117, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня значимое событие для могилевчан и жителей микрорайона Казимировка. Завершена вторая очередь строительства дошкольного учреждения - введен в строй и оборудован специально для детей бассейн. Теперь у детворы появилась дополнительная возможность занятия спортом и оздоровлением", - отметил на церемонии председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

По его словам, новый ясли-сад, который является самым современным в городе, крайне важен для активно развивающегося и строящегося микрорайона Казимировка, где до сих пор существовала проблема с местами в детских садах. Строители постарались все работы выполнить быстро и качественно, создав для малышей в новом объекте все условия для всестороннего развития. "В программе развития микрорайона планируется в текущем году начать строительство новой школы на 1140 мест, прорабатывается вопрос о возведении здесь еще одного детского сада и в перспективе поликлиники", - сказал мэр.

Владимир Цумарев тепло поздравил всех участников мероприятия с открытием бассейна и вручил в качестве подарка дошкольному учреждению инвентарь для плавания. Кстати, новый объект оборудован стационарным подъемником для детей с ограниченными возможностями для комфортного перемещения их в воду и обратно в коляску.

Владимир Цумарев

Сегодня в детском саду также стартовала спартакиада для дошколят, в которой принимают участие воспитанники детских садов микрорайонов Спутник и Казимировка.

Новый социальный объект построен в Могилеве в течение 2017 года, первая очередь введена в строй 14 декабря. Он рассчитан на 240 мест, здесь занимается 13 детских групп, в том числе одна санаторная. Ее посещают по заключению медиков дети с ослабленным иммунитетом и часто болеющие простудными заболеваниями.-0-

Фото Олега Фойницкого