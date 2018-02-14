В Могилевской области аккредитованы около 3 тыс. наблюдателей за местными выборами

14 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области, по оперативным данным, избирательные комиссии всех уровней аккредитовали около 3 тыс. наблюдателей за местными выборами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной избирательной комиссии.

Более 80% наблюдателей будут работать в участковых избиркомах. В окружных комиссиях по выборам депутатов областного Совета приступили к наблюдению свыше 100 человек.

Наибольшую активность по наблюдению за избирательным процессом проявляют общественные объединения, которые направили более 2 тыс. представителей в комиссии, что составляет свыше 90% от общего количества наблюдателей. В числе самых активных БРСМ, Федерация профсоюзов Беларуси, РОО "Белая Русь", Белорусское общественное объединение ветеранов. Также своих представителей направили Белорусский союз женщин, Белорусский Хельсинкский комитет и другие общественные объединения. От политических партий в наблюдении принимают участие представители Коммунистической партии Беларуси и Республиканской партии труда и справедливости.

В первый день голосования, 13 февраля, в выборах приняли участие 4,7% жителей Могилевской области, внесенных в списки избирателей. По мнению председателя облизбиркома Валерия Берестова, старт досрочного голосования получился достаточно активным. Во многом этому способствовал высокий уровень информирования населения о выдвигаемых кандидатах в депутаты. Соответствующие материалы и приглашения принять участие в выборах были разосланы избирательными комиссиями заранее.

Досрочное голосование на выборах в местные Советы депутатов продлится по 17 февраля включительно. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Всего в Могилевской области сформировано 176 территориальных избирательных комиссий по выборам депутатов в местные Советы, в том числе Могилевская областная комиссия, 21 районная, 2 городские в городах областного подчинения, 152 сельских, 55 окружных по выборам в областной Совет депутатов, а также 750 участковых избирательных комиссий.-0-