15 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области большинство пляжей готово к купальному сезону. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Основные работы по ремонту оборудования и наведению порядка на пляжах в городах и районах области выполнены: рекреационные зоны очищены от мусора, отремонтированы беседки, теневые навесы, скамейки, установлены санузлы и контейнеры для отходов. Кое-где только осталось установить контейнеры для сбора мусора либо биотуалеты (там, где нет стационарных туалетов), провести различные покрасочные работы. Сотрудники ОСВОДа продолжают водолазное обследование дна акватории пляжей. До 20 мая все указанные работы должны быть завершены и места отдыха приведены в полную готовность.

Официально купальный сезон в области должен стартовать с 1 июня. Всего в регионе в этом году определены 50 мест для отдыха у воды с организацией купания. Наибольшее их количество в Белыничском районе - 9 (в 2018 году было 10), в Могилеве и Бобруйске - 5 и 4 соответственно.

Новые пляжи в этом году появились в Кричеве, на реке Сож по улице Октябрьской, и в санатории "Шинник" в Бобруйском районе.-0-