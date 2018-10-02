В Могилевской области число уголовных преступлений за январь-август уменьшилось

2 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло снижение числа преступлений по линии уголовного розыска на 9,5%. Об этом сообщил сегодня журналистам накануне открытия торжеств, посвященных 100-летию уголовного розыска Беларуси, начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя.

"Для нас особенно важно, что снизилось и количество лиц, пострадавших от противоправных действий. Выросла раскрываемость преступлений. На сегодняшний день по этому показателю милиция Могилевской области одна из лучших в Беларуси", - отметил начальник УВД облисполкома.

Среди правонарушений наибольшую долю занимают кражи личного имущества. "Вместе с тем оперативный состав могилевской милиции раскрывает данную категорию преступлений лучше всех в республике. На должном уровне работают и много других подразделений. Лучшие показатели у Могилевского, Климовичского, Чериковского и Октябрьского РОВД г.Могилева", - добавил он.

Открыла праздничные мероприятия в 14.00 церемония награждения. Награды и подарки вручены руководителям и сотрудникам, имеющим высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, а также ветеранам уголовного розыска.

Состоялся концерт с участием ведущих творческих коллективов города и области, а также солистов художественной самодеятельности УВД.

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