В Могилевской области для досрочного голосования открылись 715 избирательных участков

13 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области 13 февраля для досрочного голосования открылись 715 избирательных участков, сообщили БЕЛТА в областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется.

Галина Мартынова на участке для голосования №35 в Могилеве.

Во время проверки и опечатывания урн на участке для голосования №35 Могилева.

Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие - по служебному удостоверению, студенты - по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

Член участковой избирательной комиссии №35 Могилева Марина Ерофеева.

Всего в регионе образовано 750 участков для голосования. Образованные в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения 35 участков будут открыты в основной день голосования, 18 февраля. Накануне прошла проверка готовности избирательных комиссий и участков к выборам. К началу голосования все готово: завезены бюллетени, выверены списки избирателей. В общей сложности в них включено более 813 тыс. человек.

Майя Коновалова на участке для голосования №36 Могилева.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Всего в Могилевской области планируется избрать 55 депутатов областного Совета депутатов, 675 депутатов районных и 80 депутатов городских Советов, 1746 депутатов Советов первичного уровня (сельских).-0-

Фото Олега Фойницкого