В Могилевской области явка на местных выборах составляет почти 59%

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области, по состоянию на 14.00, в местных выборах приняли участие 58,9% избирателей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя областной избирательной комиссии Николай Коротин.
Наиболее высокая явка избирателей отмечается в Быховском, Мстиславском, Круглянском и Краснопольском районах.
Зампредседателя облизбиркома отметил высокую активность избирателей в целом по области и подчеркнул, что процесс голосования проходит в штатном режиме, в спокойной и деловой обстановке. "Каких-то серьезных форс-мажорных ситуаций, способных повлиять на ход выборов, не отмечается. Все возникающие рабочие вопросы решаются самостоятельно на местах", - сказал Николай Коротин.-0-
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