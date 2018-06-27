В Могилевской области на одного безработного приходится более 3 вакансий

27 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области с начала года количество вакансий увеличилось в 1,4 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

В настоящее время в регионе насчитывается 8,5 тыс. вакансий, из них 65% - рабочие профессии. В то же время на учете состоят 2,6 тыс. безработных. Таким образом, на одного безработного приходится более трех вакансий.

Спрос на специалистов в основном формируется в таких видах экономической деятельности, как обрабатывающая промышленность (21,7% от общего числа заявленных вакансий), сельское, лесное и рыбное хозяйство (18,2%), строительство (17,6%).

Наиболее востребованы у нанимателей ветеринары, медицинские сестры, зоотехники, швеи, водители автомобилей, продавцы, каменщики, штукатуры, маляры, станочники деревообрабатывающих станков, трактористы, операторы машинного доения, животноводы.

С начала текущего года в управления по труду, занятости и социальной защите горрайисполкомов за содействием в трудоустройстве обратились 15 тыс. человек, из них 10 тыс. зарегистрированы безработными. Специалисты оказали помощь в поиске работы 9,8 тыс. гражданам, в том числе 7,3 тыс. безработным. Еще 138 человек воспользовались возможностью получения государственной субсидии на открытие собственного дела. Кроме того, 430 жителей региона направлены на переобучение для получения новой специальности. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 3 тыс. незанятых граждан.

Уровень зарегистрированной безработицы в области составляет 0,6% к численности экономически активного населения.-0-