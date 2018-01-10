В Могилевской области на получение депутатского мандата претендуют более двух человек

10 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области на получение депутатского мандата в местные Советы претендуют более двух человек. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Валерий Берестов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области во все уровни Советов выдвинуто 5305 кандидатов на 2556 избирательных округов, - рассказал Валерий Берестов. - На одно депутатское место претендуют чуть более 2 человек. На прошлых выборах в местные Советы конкуренция составляла 1,9 человек на место. Такую высокую активность и альтернативность на нынешних выборах мы связываем с тем, что людей на местах волнуют перспективы развития своих территорий, они знают местные проблемы и готовы подключиться к их решению".

Самая высокая альтернативность в Могилевский горсовет - 3,5 человек на одно депутатское место, в Могилевский облсовет - 3,1 человек (на местных выборах 27-го созыва в облсовет претендовало 2,4 человек на депутатское место). "Завидную активность по выдвижению кандидатов в областной Совет депутатов проявили политические партии. Их представители составляют более 27% от всех претендентов. Наибольшее количество кандидатов выдвинуто от Либерально-демократической партии, Объединенной гражданской партии и Белорусской социально-демократической партии", - отметил Валерий Берестов.

Он также подчеркнул, что избирательная кампания проходит в спокойной, деловой обстановке. Ни одной жалобы в областную избирательную комиссию не поступало. "Это говорит о том, что избиркомы всех уровней работают качественно и в соответствии с требованиями Избирательного кодекса", - заметил Валерий Берестов.

В настоящее время окружные и избирательные комиссии ведут проверку соответствия порядка выдвижения кандидатов. Их регистрация продлится по 18 января. После регистрации стартует предвыборная агитация, она продлится по 17 февраля включительно. На следующий день, 18 февраля, пройдут местные выборы.-0-