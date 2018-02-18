В Могилевской области на выборах работают около 3,5 тыс. наблюдателей

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области избирательные комиссии всех уровней аккредитовали около 3,5 тыс. наблюдателей. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного избиркома Валерий Берестов.

Более 90% наблюдателей работают в участковых избиркомах. В окружных комиссиях по выборам депутатов областного Совета приступили к наблюдению 109 человек, в территориальных - 218.

Наибольшую активность по наблюдению за выборами в местные Советы проявляют общественные объединения, которые направили 2 872 представителя в комиссии, что составляет 82,6% от общего количества наблюдателей. БРСМ аккредитовал 896 члена, Федерация профсоюзов Беларуси - 457, РОО "Белая Русь" - 584, Белорусское общественное объединение ветеранов - 468, Белорусский союз женщин - 148. Белорусский Хельсинкский комитет представляют 16 человек, еще 290 - иные общественные объединения.

От политических партий участвуют в наблюдении 138 активистов. В том числе Коммунистическая партия Беларуси направила для наблюдения 50 человек, Объединенная гражданская партия - 35 представителей, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) - 20, Республиканская партия труда и справедливости - 13, Партия БНФ - 11, Белорусская партия левых "Справедливый мир" - 9 человек.

Кроме того, трудовые коллективы направили в избиркомы 386 наблюдателей, граждане (путем сбора подписей) - 79. "Количество наблюдателей еще может измениться в сторону увеличения, поскольку наши граждане имеют право зарегистрироваться в качестве наблюдателя в день выборов до 18.00", - сказал Валерий Берестов.-0-