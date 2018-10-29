В Могилевской области назвали лучших пахарей

29 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области подвели итоги конкурса пахарей. Победители получат премии и путевки в санаторий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Могилевского областного объединения профсоюзов.

Областной конкурс пахарей собрал 26 октября на базе ОАО "Могилевский ленок" более 40 лучших механизаторов региона - по два представителя от каждого из 21 района. Трактористы-машинисты соревновались по двум номинациям: на энергонасыщенных тракторах МТЗ-1221 с 4-корпусным плугами и на машинах МТЗ-3022 с 8-корпусными плугами. Впервые на конкурсе был теоретический этап, на котором участники отвечали на вопросы по охране труда, технологии производства, эксплуатации сельхозмашин.

Практическая часть конкурса отрабатывалась в поле. Конкурсанты на время должны были вспахать обозначенный участок земли. Судьи пристально следили за процессом: измеряли глубину вспашки, оценивали ее точность, а также другие параметры. На МТЗ-3022 с 8-корпусными плугами лучший результат показал Сергей Слук из КСУП "Добрость" Кричевского района. Второе место - у Дмитрия Моисеева из ОАО "Могилевский ленок" из Могилевского района, третье - у Максима Балицкого из шкловского ОАО "Экспериментальная база "Спартак".

На МТЗ-1221 с 4-корпусными плугами диплом первой степени взял Владимир Гончаронок из ОАО "Бацевичи-Агро" Кличевского района. Второе место завоевал Виктор Вербичев из быховского ОАО "Воронино", третье - Александр Палютин из хотимского ОАО "Батаево". Самым опытным механизатором признан Леонид Акиншев из ОАО "Краснопольский", самым молодым участником конкурса стал Андрей Петушко из ОАО "Головенчицы" Чаусского района. Победителям вручили дипломы соответствующих степеней и ценные подарки. Кроме того, каждый участник, не занявший призового места, в качестве поощрения будет получать в течение года 10-процентную прибавку к зарплате.

Организаторами ежегодного конкурса профессионального мастерства выступают комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома и Могилевский обком профсоюза работников АПК.-0-

Фото Могилевского областного объединения профсоюзов