19 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области около 70 мобильных постов будут охранять лес от незаконной вырубки елей, сообщили БЕЛТА в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

К процессу подключатся Госинспекция охраны животного и растительного мира, представители Минприроды, МВД и других контролирующих органов. За соблюдением природоохранного законодательства будут также следить 95 фотоловушек. "Практически все работники гослесохраны будут задействованы до конца декабря. Посты на автодорогах будут проверять наличие разрешительных документов для провоза лесных красавиц. В этом сезоне уже пресечено одно нарушение: в Могилевском районе был остановлен трактор, перевозивший 15 елей без разрешения", - рассказали собеседники. В целом же выявленных нарушений с каждым годом становится меньше. -0-