В Могилевской области планируют привить от гриппа более 40% жителей

3 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/.В Могилевской области в этом году планируют привить от гриппа 419,5 тыс. человек, или более 40% жителей. Об этом БЕЛТА сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

За счет местных бюджетов и личных средств граждан предполагается вакцинировать 19% жителей региона, за счет собственных средств предприятий и организаций - 8%. В планах привить за счет всех бюджетов 52% работающего населения.

"Уже не подлежит сомнению, что эффективная борьба с гриппом возможна только путем массовой вакцинопрофилактики, которая позволит создать более высокую иммунную прослойку населения, - утверждают в областном центре. - Прошлый эпидсезон показал, что заболеваемость ОРИ и гриппом среди привитых работающих была меньше, чем среди непривитых, в 9 раз. Проведенная вакцинация позволила предупредить более 400 тыс. случаев гриппа и ОРВИ, в том числе 154 тыс. - среди работающего населения. Экономический эффект применения противогриппозных вакцин в 84 раза превышал затраты на вакцинацию".

Специалисты рекомендуют прививаться от гриппа осенью, в октябре-ноябре, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В течение последующих двух-трех недель сформируются антитела, обеспечивающие защиту на 6-12 месяцев, затем они разрушаются.

В 2018 году для иммунизации против гриппа будет использоваться российская вакцина "Гриппол плюс", французская "Ваксигрип" и голландская "Инфлювак". В Могилевскую область вакцины поступят в середине сентября. Все применяемые противогриппозные лекарства зарегистрированы Минздравом, имеют опыт применения не только в Беларуси, но и за рубежом.

Насколько надежная защита выработается после вакцинации, зависит от многих факторов, в том числе возраста и состояния здоровья пациента, индивидуальных особенностей и т.д. Но в среднем из 100 привитых 70-98 человек не заболеют гриппом. Если же такое и произойдет, то болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.

Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного. Прививку нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку (если он входит в состав вакцины).-0-