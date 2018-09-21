В Могилевской области пройдет акция по профилактике инфаркта миокарда

21 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области 27 сентября пройдет медико-просветительная акция "Предотвратим инфаркт миокарда", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В мероприятии примут участие медработники амбулаторно-поликлинических, стационарных организаций здравоохранения, ведомственных служб, областных, городских и районных санэпидслужб и все заинтересованные.

Только в Могилеве будет организовано девять тестовых зон, в том числе в таких крупных торговых объектах, как "Гиппо" (ул. Мовчанского, 6) и "Парк-Сити" (Минское шоссе, 31), а также центральной поликлинике (ул. Пионерская, 15), поликлиниках №9 и №11, аптеках "Фармации". В каждом пункте любой желающий сможет измерить артериальное давление, массу тела, рост, получить консультацию терапевта и рекомендации по профилактике острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, узнать о факторах риска болезней системы кровообращения.

С целью повышения информированности населения, а также формирования принципов ЗОЖ в организациях здравоохранения Могилевской области работают и школы здоровья - около 80 с сердечно-сосудистой тематикой. В том числе школы артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, пациентов, перенесших инфаркт миокарда и инсульт, пациентов с нарушениями сердечного ритма и хронической сердечной недостаточностью. Узнать о них можно в поликлиниках по месту жительства.-0-