В Могилевской области работают 10 домов сезонного проживания

20 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области работают 10 домов совместного сезонного проживания для людей пожилого возраста, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления социальной помощи и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома Ирина Козелецкая.

"Такое жизнеустройство на селе появилось сравнительно недавно, но прижилось и получило дальнейшее развитие. Первые шаги были очень осторожными. Но как показало время, эта форма работы зарекомендовала себя с положительной стороны и оказалась весьма эффективной. Поэтому ежегодно сеть таких домов в области расширяется", - отметила Ирина Козецкая.

Дома сезонного проживания работают в Белыничском, Быховском, Славгородском, Чаусском, Кировском, Круглянском, Климовичском и Могилевском районах. Буквально на днях новый объект открыли в Осиповичах - выделена комната в общежитии, куда уже в октябре заселят двух человек. А всего в таких домах в осенне-зимний период будут проживать более 40 человек. "Самый большой дом у нас работает в деревне Прибор Белыничского района. Он принадлежит благотворительной организации "Табея", а направляют туда нуждающихся в такой форме проживания специалисты социальной службы райисполкома. Так, в прошлом году в этом доме проживали 11 человек", - рассказала собеседница.

В таких домах граждане объединяются для совместного проживания. Они ежемесячно оплачивают пропорционально сумму средств на приобретение продуктов питания, оплату за коммунальные услуги. А социальные работники оказывают им необходимые социальные услуги. "Также для них организован досуг с привлечением районных служб. Поэтому жить совместно проще, безопаснее и веселее", - считает Ирина Козелецкая.

По ее словам, в последние годы в центрах социального обслуживания появились другие разнообразные направления в работе с пожилыми людьми. Так, во многих районах области социальные работники принимают в свои семьи граждан, находящихся на надомном обслуживании, так называемая приемная семья. Во всех районах получила развитие гостевая семья, когда граждан, обслуживаемых отделением социальной помощи на дому центра, приглашают социальные работники к себе домой на выходные или праздничные дни.

"Не осталась без внимания и такая форма работы, как патронатная семья, когда трудоспособная семья оказывает возможную помощь нетрудоспособным гражданам, состоящим на надомном обслуживании. Они помогают в заготовке дров, прополке огорода, сборе урожая, поздравляют с праздниками и памятными датами и т.д.", - сказала Ирина Козелецкая.-0-