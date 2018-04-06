В Могилевской области уровень воды в Друти и Проне впервые за 5 лет превысил опасные отметки

6 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области уровень воды в Друти (в районе деревни Городище) и Проне (возле деревни Летяги) впервые за 5 лет превысил высокие опасные отметки, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела гидрологии Могилевского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О. Шмидта Инна Филева.

Уровень воды в Друти на 6 апреля возле деревни Городище превысил высокую опасную отметку на 15 см и составил 315 см, на Проне у деревни Летяги - пока только на несколько сантиметров, а уровень воды здесь приблизился к отметке в 3 м. В последний раз такое явление на этих реках наблюдалось в 2013 году. При этом уровни воды в Друти, Проне и других реках области продолжают расти. Река Сож в районе Славгорода и Кричева также вышла на пойму, вода в Днепре поднялась до 203 см от предподъемного уровня (выход на пойму - 610 см, высокий опасный уровень - 620 см).

По данным Могилевского областного МЧС, в регионе из-за поднятия уровня воды в реке Вабич произошло подтопление участка автомобильной дороги в деревне Рудня Белыничского района. Вышедшая на пойму вода реки Реста подтопила участок автомобильной дороги в агрогородке Горбовичи Чаусского района, а также участок автомобильной дороги и 7 подворий (7 дачных домов, 8 хозпостроек) на территории садоводческого товарищества "Дубрава" возле деревни Слобода Чаусского района.

В результате поднятия уровня воды в реке Сож произошло подтопление автомобильного моста на автодороге Парадино-Засожье возле деревни Парадино Мстиславского района. Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки.-0-