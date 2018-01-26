В Могилевской области установят освещение на всех нерегулируемых пешеходных переходах

26 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области в 2018 году планируют установить освещение на всех нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник УГАИ УВД облисполкома Михаил Невмержицкий.

По его словам, пешеходный травматизм является по-прежнему многочисленной категорией ДТП. Наезды на пешеходов в 2017 году составили 35% от общего количества происшествий. В них погибли 30 и получили травмы 132 пешехода. "Большинство наездов на пешеходов происходит в темное время суток, поэтому оборудование освещением пешеходных переходов поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов, травматизм и гибель людей", - сказал Михаил Невмержицкий.

В области остаются неосвещенными 40 нерегулируемых пешеходных переходов. Оборудовать освещением их планируется за счет средств местных бюджетов. "Мы также рекомендовали при наличии финансовых средств и там, где это целесообразно, установить на пешеходных переходах дополнительное освещение", - отметил начальник ГАИ УВД облисполкома.

Он подчеркнул, что в области усилено внимание сотрудников ГАИ к пешеходам и выполнению ими правил пересечения проезжей части. Только в прошлом году привлечено к административной ответственности более 40 тыс. пешеходов. В этом направлении усилена и профилактическая работа, в том числе с водителями транспортных средств, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов.

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в 2017 году по инициативе Госавтоинспекции в области установлены 62 искусственные неровности вблизи нерегулируемых пешеходных переходов, на 48 пешеходных переходах проведена замена дорожных знаков на аналогичные знаки повышенной видимости, проведено обновление дорожной разметки. В Могилеве установлено 20 искусственных неровностей, демонтировано 7 пешеходных переходов, а также запланирован в текущем году демонтаж еще 6 пешеходных переходов.

"Говоря об опасных пешеходных переходах, можно сказать, что любой выход пешехода на проезжую часть, будь то на нерегулируемом пешеходном переходе или светофоре, несет в себе опасность. И если пешеход будет проявлять внимательность и бдительность при переходе проезжей части, обозначит себя фликером, то практически полностью исключается вероятность попадания в ДТП. В то же время, если пешеход будет говорить по мобильному телефону, наденет капюшон и выйдет на проезжую часть, не убедившись в безопасности, вероятность стать участником ДТП возрастает в несколько раз", - подчеркнул Михаил Невмержицкий.-0-