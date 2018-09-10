В Могилевской области увеличат объем закладки стабфонда

10 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Закладку стабилизационного фонда продовольственных товаров в Могилевской области планируется завершить до 15 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг облисполкома.

Аграрии области приступили к активной фазе уборки продукции растениеводства и в течение 2-3 недель должны завершить почти все полевые работы, кроме уборки поздней капусты. Параллельно с сельхозработами ведется закладка стабфонда. В перечень организаций, которые будут хранить продовольственные товары в межсезонный период, вошли 19 субъектов хозяйствования, при этом среди них немало фермеров. В их числе ОАО "Александрийское", КФХ "Диана" (Шкловский район), КФК "Гайшун" (Бобруйский район), фермерское хозяйство Зайцева В.М., ОАО "Фирма "Кадино" (Могилевский район) и др.

Сейчас в организациях проводятся технические осмотры и подготовка помещений, предназначенных для хранения запасов продовольственных товаров. Некоторые уже начали закладку картофеля. Стабфонд будет сформирован на 2% больше уровня прошлого года. Небольшое увеличение произойдет по отдельным позициям. Так, запасы картофеля должны составить 4,6 тыс. т, капусты - 2,3 тыс. т (на уровне прошлого года), моркови - 950 т (плюс 4%), свеклы - 820 т (плюс 1%), лука репчатого - 850 т (плюс 5,6%), фруктов (яблок) - 850 т (плюс 18,1%). "Проанализировав реализацию продовольственных товаров в прошлом сезоне, мы увидели, что на морковь, лук репчатый и яблоки спрос был выше. Поэтому и было принято решение увеличить их запасы", - отметили в управлении.-0-