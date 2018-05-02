В Могилевской области выявлено более 260 нарушений при подготовке хозяйств к посевной кампании

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Могилевской области выявили более 260 нарушений по итогам проверки готовности хозяйств АПК региона к посевной кампании 2018 года. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Было обследовано свыше 150 объектов. Выявленные нарушения касались использования сельхозтехники, обращения с семенным материалом, хранения удобрений и средств защиты растений, выплаты заработной платы, соблюдения иных норм о труде. Прокуроры установили недостаточные темпы подготовки техники к полевым работам. При этом все районы области отставали от графиков ремонта.

В частности, безответственное отношение к сохранности собственности привело к разукомплектованию техники в Белыничском районе. Так, с 11 комбайнов ОАО "Белыничский РАПТС", поставленных на хранение после уборочной кампании в конце сентября 2017 года, сняты жгуты проводки. Размер похищенного будет определен в рамках расследуемого уголовного дела. По предварительным подсчетам, на восстановление комбайнов потребуется не менее Br19 тыс.

Хозяйства региона не в полном объеме имели посевной материал и химические средства защиты растений. Запас семян многолетних трав сформирован на 91% от потребности, для проведения ярового сева накоплено 33% минеральных удобрений. При этом в отдельных организациях в неудовлетворительном состоянии находились склады для хранения посевного материала и минеральных удобрений, территории машинных дворов.

В одном из хозяйств Славгородского района при проверке наличия горюче-смазочных материалов, запасных частей, фильтров, масел и других позиций, необходимых для ремонта и обслуживания машинно-тракторного парка, прокуроры выявили нарушения законодательства о сохранности имущества. По причине ненадлежащего учета ГСМ работники прокуратуры при участии заведующей складом и главного инженера сделали контрольный замер дизельного топлива в этом хозяйстве. Его итог - недостача 4 133 л. По этому факту прокурор Славгородского района поручил местному РОВД проверить, усматриваются ли в действиях должностных лиц признаки преступления.

В I квартале 60 организаций АПК из 17 районов области задержали выплату заработной платы.

По результатам проверок прокуроры внесли 29 представлений, вынесли 52 предписания, 21 постановление о подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению, 5 постановлений о возбуждении дисциплинарного производства, 9 официальных предупреждений, направили 2 информационных письма в местные исполнительные и распорядительные органы. Прокуратура Могилевской области взяла на себя контроль за выполнением актов надзора.-0-