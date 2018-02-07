7 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области заболеваемость ОРИ значительно ниже уровня прошлого года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Морозова.
Если сравнивать минувшую неделю с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость ОРИ в области ниже на 24%. "За последние две недели она не изменилась, оставшись на прежнем уровне. Примерно такая ситуация по заболеваемости наблюдалась и в октябре минувшего года", - отметила собеседница.
По данным проводимого еженедельного мониторинга, в возрастной структуре заболевших около 70% случаев приходится на детей. Заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами (аденовирусами, респираторно-сентициальными и вирусами парагриппа), положительных лабораторных результатов идентификации вирусов гриппа не отмечается.
Аналогичная ситуация по заболеваемости ОРИ наблюдается как в крупных городах, так и районах области. "Т.е. заболеваемость ОРИ в регионе остается низкой, хотя и отмечается ее небольшой рост в конце января - начале февраля", - сказала Наталья Морозова.
По ее мнению, такого положительного результата по снижению заболеваемости ОРИ удалось добиться в регионе в том числе благодаря проведенной своевременно компании по вакцинации против гриппа.-0-
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