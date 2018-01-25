25 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области зарегистрировано 5 258 кандидатов в депутаты местных Советов всех уровней. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Валерий Берестов, передает корреспондент БЕЛТА.

"После проверки избиркомами всех уровней соответствия порядка выдвижения кандидатов требованиям Избирательного кодекса 41 потенциальному кандидату отказано в регистрации, а 7 человек отозвали свои заявления о желании баллотироваться, - сказал Валерий Берестов. - Таким образом, в области зарегистрировано 5 258 кандидатов в депутаты всех уровней".

В числе основных причин отказов в регистрации кандидатов председатель облизбиркома назвал наличие в подписных листах недостоверных подписей, предоставление неточных сведений в декларациях о доходах и неполный пакет документов.

По словам Валерия Берестова, альтернативность выборов в местные Советы достаточно высокая - 2 кандидата претендуют на депутатский мандат (на прошлых выборах было 1,9), в городской и областной Советы - 2,9 человека. Безальтернативными выборы будут в 7 округах: в 5 районных и 2 городских.

Около 70% претендентов выдвинулись путем сбора подписей, 23,5% - выдвиженцы трудовых коллективов и около 2% выдвиженцы политических партий. Кандидаты в депутаты до 30 лет составляют 9% общего количества выдвиженцев, почти 54% женщины, представителей действующего созыва - более 26%. "Если последних примерно в таком количестве переизберут в депутаты, то это будет хорошим посылом для обеспечения преемственности работы Советов", - заметил Валерий Берестов.

97,6% кандидатов - беспартийные, остальные члены политических партий, в основном Либерально-демократической партии (40 человек), Коммунистической партии Беларуси (40) и Объединенной гражданской партии (16). Одну треть кандидатов составляют представители социальной сферы (работники культуры, здравоохранения, образования и т.д.), почти одну четверть - работники сельского хозяйства, 10% - промышленности и связи, 6% - торговли и бытового обслуживания, 6% - госорганов. В числе кандидатов 94 представителя бизнеса.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 734 наблюдателя за выборами в местные Советы. В основном это представители общественных организаций (БРСМ, "Белая Русь", ветеранские организации, профсоюзы), от политических партий зарегистрировались 3 человека.

В областную избирательную комиссию поступило 7 заявлений граждан по вопросам регистрации кандидатов. Пять заявлений рассмотрены 24 января на заседании облизбиркома, и одно из них было удовлетворено.-0-