В Могилевской области засуха повредила посевы более чем на 20 тыс. га

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области засуха повредила посевы зерновых и зернобобовых культур более чем на 20 тыс. га. Полностью зерновые погибли примерно на 2 тыс. га, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Лилия Гулинская.

Больше всего пострадали посевы на полях южных районов области: Быховского, Кировского, Славгородского, Осиповичского и Бобруйского, где более легкие почвы и ускоренная вегетация. "Прошедшие на днях по области дожди были незначительные и неповсеместные, а на некоторых территориях региона осадков не было вообще больше месяца. Зерно хотя и не осыпается, но созревает ускоренно и преждевременно, в основном это озимые культуры. Яровые ячмень и овес также ускорили рост и начали выбрасывать колос", - рассказала Лилия Гулинская.

Облсельхозпрод поставил задачу до 20 июня поврежденные засухой площади засеять однолетними культурами, чтобы получить зеленую массу и заготовить дополнительные корма для животноводства. "Мы также направили ходатайство в Совмин об оказании поддержки наиболее пострадавшим районам: выделении дополнительных средств на приобретение топлива и минеральных удобрений. Необходимыми семенами сельхозорганизации обеспечены", - отметила Лилия Гулинская.-0-