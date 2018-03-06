6 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме создадут рабочую группу по урегулированию вопросов автоперевозок. Такое решение сегодня принято на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время состоявшегося сегодня диалога исполнительной власти, представителей министерств и ведомств, бизнес-сообщества области этот вопрос был одним из самых актуальных. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский согласился с представителями частных перевозчиков, что в связи с нововведениями в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" появился ряд вопросов, которые требуют дополнительных разъяснений и урегулирования.

"Мы готовы сесть за стол переговоров и с учетом местных особенностей найти приемлемое решение для обеих сторон. Нельзя допустить роста цен на автоперевозки, в то же время между государственными перевозчиками и частными должна быть здоровая конкуренция. Маршрутчики должны нести определенную социальную ответственность, обеспечивая безопасность и комфорт перевозок", - подчеркнул Владимир Доманевский.

Он поручил создать рабочую группу с привлечением в нее всех заинтересованных, чтобы в самое ближайшее время разрешить сложившуюся ситуацию, приняв взвешенные решения по каждому проблемному вопросу.

Во время работы совета были также обсуждены вопросы применении декрета №7 "О развитии предпринимательства", реализации мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, работе общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, созданных городскими и районными исполнительными комитетами и др.

"Роль бизнеса в реальном секторе экономики области неуклонно растет, и он уже является серьезной опорой местных властей по устойчивому развитию территорий. В свете либерализации законодательства и принимаемых дальнейших мер по развитию предпринимательства исполнительная власть должна вести открытый диалог с бизнес-сообществом, оказывать ему поддержку в решении проблемных вопросов и смелее реализовывать бизнес-инициативы. Но и со стороны предпринимательских структур нам бы хотелось видеть не только погоню за личной выгодой, а ответственное отношение к любому проекту и делу, социальную ответственность перед людьми, которые работают на создаваемых производствах и объектах торговли, а также перед населением, которое проживает на данных территориях. Мы должны строить взаимовыгодную модель государственно-частного партнерства, от чего выиграют все стороны", - резюмировал Владимир Доманевский.-0-