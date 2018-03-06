В Могилевском районе перезахоронили останки неизвестного солдата

6 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В деревне Гаи Могилевского района у памятника бойцам батальона милиции под командованием капитана К.Г.Владимирова сегодня прошла церемония перезахоронения останков неизвестного солдата и митинг, посвященные Дню милиции, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятник бойцам батальона милиции капитана К.Г. Владимирова.

Церемониал перезахоронения начал руководитель военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий, который отслужил заупокойную литию о погибшем воине. Под траурную музыку оркестра урна с прахом красноармейца была опущена в братскую могилу. Отдавая почести защитникам Отечества, участники мероприятия возложили к ней цветы и венки. Память погибших воинов почтили минутой молчания, в их честь прозвучали залпы ружейного салюта.

Начальник УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Игорь Щербаченя отметил, что служба в органах внутренних дел является примером мужества и готовности прийти на помощь. "Символично, что в этом году профессиональный праздник мы встречаем именно здесь, где в июле 1941-го милиционеры и курсанты плечом к плечу с красноармейцами стояли насмерть, обороняя Могилев. Сегодня на этом священном месте собрались люди, которые свято хранят память о погибших воинах, защищавших родную землю в годы Великой Отечественной войны. Мы все стали участниками знакового события: перезахоронения останков неизвестного солдата в братской могиле со всеми воинскими почестями, практически в месте его последнего, решающего боя. К сожалению, мы не знаем его имени, но для нас он всегда будет Великим солдатом Великой Победы, который ценой своей жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины", - подчеркнул Игорь Щербаченя.

Во время перезахоронения

Он высказал слова благодарности ветеранам органов внутренних дел за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, поздравил с Днем милиции, а лучшим сотрудникам вручил награды.

Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, поисковые работы в Могилевском районе проводили военнослужащие 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны, а также курсанты Могилевского института МВД и историко-патриотический клуб "Виккру". В результате были установлены несколько огневых точек, место последнего боя милиционеров с фашистскими захватчиками. Кроме того, извлечены остатки двух самозарядных винтовок Токарева - СВТ 1940 года выпуска, с магазинами и пятью подсумками, в которых находились патроны, а также пряжки, ремни, саперная лопатка, монеты СССР довоенного времени, гильзы от немецких автоматов. Были обнаружены останки советского солдата, при котором находились две гранаты, два взрывателя-детонатора времен ВОВ и посмертный медальон. К сожалению, несмотря на все принятые меры, надпись на медальоне восстановить не удалось.-0-

Настоятель храма, глава военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий Лобода во время перезахоронения.

Во время перезахоронения.

Фото Олега Фойницкого