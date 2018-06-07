В небе над Гродно появились серебристые облака

В сумеречном небе можно наблюдать редкое атмосферное явление — серебристые, или мезосферные, облака. Возникают они в мезосфере на высоте 80−85 км над земной поверхностью и потому являются самыми высокими облаками в атмосфере.

Их можно увидеть обычно в летние месяцы и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени.