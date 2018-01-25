В некоторых пунктах пропуска на границе Беларуси усовершенствуют системы видеонаблюдения

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Современное цифровое оборудование с системами видеонаблюдения, хранения и передачи данных появится в пунктах пропуска "Брузги", "Берестовица" на белорусско-польской границе и "Бенякони" на белорусско-литовской границе в 2018 году. Об этом сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"Модернизация будет осуществляться в целях обеспечения общественной безопасности и поддержания режима во время подготовки и проведения II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году", - отметили представители таможни. При реализации проектов планируется улучшить и качество информирования граждан, пересекающих границу.
Как сообщалось ранее, также на 2018 год запланирована модернизация локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". Это позволит в несколько раз увеличить скорость передачи данных и сократить время проведения таможенного контроля. Кроме того, будет усилена безопасность хранения информации как таможенных систем, так и персональных данных лиц, пересекающих границу.-0-
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