В Несвиже военные обнаружили останки 650 жертв расстрела времен ВОВ

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвиже военные поисковики обнаружили останки 650 жертв расстрела времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"С мая подразделения 52-го батальона проводят раскопки в Несвиже, где в песчаном карьере немецко-фашистские захватчики проводили расстрелы мирных граждан, военнопленных Рабоче-крестьянской Красной армии. К настоящему времени уже извлечены 650 погибших. Об этой акции уничтожения раньше не было известно", - отметил Сергей Воронович.

О месте массового расстрела стало известно из информационного листа, пришедшего от очевидца. В нем говорилось о захоронении 5-6 красноармейцев. "В первый день были обнаружены останки 22 погибших, каждую неделю число погибших росло на 50-60 человек. Кроме этого, по предварительным данным, там еще 150-200 останков будет обнаружено", - проинформировал начальник управления.

В 2017 году полевые поисковые работы проводились на 93 объектах. Были обнаружены, извлечены и переданы для последующего перезахоронения останки 754 погибших в годы Великой Отечественной войны и 20 погибших в годы Первой мировой войны. Удалось установить имена 41 военнослужащего Рабоче-крестьянской Красной армии, большинство из которых числились пропавшими без вести.-0-