В Новогрудке в годовщину массового побега из гетто зажгут 75 свечей памяти

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке сегодня на церемонии, посвященной очередной годовщине массового побега из гетто, зажгут 75 свечей памяти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Новогрудского райисполкома.

В райцентре пройдут мероприятия, посвященные 75-летию побега из Новогрудского гетто. По разным сведениям, перед Второй мировой войной в городе жило около семи тысяч евреев, из которых войну пережили только около 600 человек.

"Побег в сентябре 1943 года стал самым массовым и успешным в ряду многочисленных попыток на территории оккупированной Европы. В ночь на 26 сентября из гетто бежало свыше 200 человек", - рассказали в отделе культуры Новогрудского райисполкома. Они воспользовались тоннелем, который скрытно копали на протяжении нескольких месяцев.

В живых, к сожалению, осталось четверо участников побега. На месте, где располагалось гетто, действует музей еврейского сопротивления, продолжается создание мемориального комплекса. История сопротивления узников новогрудского еврейского гетто представлена в экспозициях ведущих музеев Израиля, Америки, Германии, Англии, посвященных теме Холокоста.

Мероприятия, посвященные 75-летию побега из гетто, соберут гостей из Израиля, США, Канады и Украины. Во время торжественной церемонии планируется зажечь 75 свечей памяти, возложить цветы к Стене памяти. Кроме того, запланирована встреча почетных гостей со школьниками и студентами. Пройдет она на базе Новогрудского торгово-экономического колледжа в формате интерактивного круглого стола.-0-