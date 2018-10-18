В новой школе Бобруйска открылся бассейн

18 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске сегодня состоялось торжественное открытие бассейна в СШ №34, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор школы Ирина Матузова.

Саму школу в микрорайоне Западный открыли 1 сентября, а теперь введена в строй и вторая очередь учебного учреждения - бассейн. В нем семь 25-метровых дорожек, а также малая чаша для занятий плаванием с самыми маленькими детьми. В здании бассейна также есть сауна, тренажерный зал и буфет, а в холле установили теннисные столы.

Здание бассейна отдельно стоящее, оно связано со школой подземной галереей, предусмотрен и отдельный вход. "То есть заниматься плаванием здесь смогут не только наши учащиеся, но и их родители, а также все желающие. В свободное от занятий время мы будем оказывать платные услуги, чтобы компенсировать часть затрат на содержание нового объекта", - отметила собеседница.

По ее словам, в других школах таких объектов нет. "Поэтому учащиеся из близлежащих школ и детских садов тоже будут заниматься плаванием у нас. Сейчас мы работаем над составлением и согласованием графиков занятий, активно формируем детские группы", - добавила директор.

Новый бассейн станет хорошей базой и для тренировок юных спортсменов. "К примеру, наш учащийся Егор Купрейчик будет защищать честь города и школы 20 октября на республиканских соревнованиях по плаванию в Минске. Сегодня ему и другим нашим воспитанникам пожелал успехов в достижении высоких спортивных вершин белорусский пловец-паралимпиец, почетный гражданин Бобруйска Игорь Бокий, который также принял участие в открытии нового объекта", - рассказала Ирина Матузова.-0-