В новом учебном году первоклассников в Минске станет больше на 1,2 тыс.

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году первоклассников в столице станет больше на 1 тыс. 200 человек, сообщила сегодня журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Илющеня, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году в 1-11-е классы мы планируем набрать 193 тыс. учащихся, это практически на 3 тыс. больше, чем в прошлом учебном году. Планируем открыть 858 первых классов, что на 1 тыс. 200 учащихся больше относительно прошлого года. За парты сядут около 23 тыс. первоклассников. По состоянию на 20 августа родители подали более 15 тыс. документов по закрепленным микрорайонам", - рассказала Марина Илющеня.

Что касается тех родителей, которые изъявили желание подать документы в школы и гимназии не по месту жительства, то решение по их вопросу будет принято комиссиями по зачислению на свободные места. "Они созданы в каждой школе и гимназии и начнут работу 29 августа. Но уже сейчас учреждения образования работают со списками будущих первоклассников, изучают, кто из учащихся по медпоказаниям или по заявлению родителей не приступит к обучению в этом году. Таким образом определяется количество свободных мест. Преимущества будут иметь дети, чьи братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении и штатные сотрудники", - уточнила представитель комитета по образованию.

Марина Илющеня добавила, что родителям, чьи дети не пройдут на свободные места, будет предложено вернуться в учреждения образования по своему жительству.-0-