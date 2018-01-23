23 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Новополоцке для моста через Западную Двину возведут страховочную опору, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор РУП "Витебскавтодор" Адам Коноплич.

Организационные моменты, связанные с ее строительством, решались сегодня на месте во время проведения штаба с участием проектировщиков "Белгипродор" и представителей потенциальных подрядных организаций. Работы с привлечением машинных механизмов начнутся уже 24 января.

"Проектирование и строительство страховочной опоры будет идти параллельно. Окончательные расчеты БелдорНИИ ожидаются в конце текущей недели, после этого можно будет говорить о сроках строительства страховочной опоры, нагрузке по массе на сооружение и окончательных решениях", - подчеркнул Адам Коноплич.

Длина моста составляет 277 м, ширина - 20 м. В настоящее время движение через него закрыто только для грузовиков массой более 38 т, установлено допустимое расстояние между транспортными средствами не менее 70 м. Об этом предупреждают соответствующие дорожные знаки. Активное участие в решении вопроса с перенаправлением транспортного потока принимают местные власти, с помощью которых прорабатываются объездные схемы движения.

Ситуация находится на контроле у заинтересованных ведомств.-0-