В Новополоцке открывается республиканский семинар для гособвинителей

1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке 1-2 ноября пройдет общереспубликанский учебно-практический семинар для государственных обвинителей по вопросам поддержания гособвинения в судах и надзора за законностью судебных решений по уголовным делам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре Витебской области.
В мероприятии примут участие представители Верховного и Витебского областного судов, заместители прокуроров областей и Минска, курирующие надзор за законностью судебных решений по уголовным делам, а также другие прокурорские работники. Откроет мероприятие генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
Участники изучат проблематику поддержания государственного обвинения по многоэпизодным и сложным делам, аппеляционно-надзорную практику. Специалисты затронут отдельные аспекты рассмотрения в органах прокуратуры жалоб и других обращений на вступившие в законную силу судебные решения по уголовным делам, вопросы квалификации преступлений против информационной безопасности и другие темы. В программе предусмотрены тренинги.
"Деятельность государственного обвинителя направлена не только на поддержание обвинения, но и защиту законных интересов общества и государства, охрану прав и свобод всех участников уголовного процесса. Участие прокурора в суде - гарантия реализации принципа законности в процессе", - подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в стране отмечаются положительные результаты введения института апелляционного производства в уголовном процессе, в том числе сокращение количества пересмотренных судебных решений.-0-
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