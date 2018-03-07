В областных центрах Беларуси к июню установят 25 уличных игровых комплексов для детей

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве к июню этого года установят 25 уличных игровых комплексов для детей: по 5 в каждом городе, сообщили БЕЛТА организаторы проекта "Сочный дворик".

Один комплекс планируется установить в городском парке областного центра, еще четыре - в жилых дворах, которые будут выбраны исходя из предложений жителей каждого города.

Возможность заказать к себе во двор детскую площадку появилась у горожан благодаря сотрудничеству местных горисполкомов с компанией "Оазис Груп" по масштабному проекту "Сочный дворик". Главная его цель - улучшить детскую городскую инфраструктуру. В Минске уже установили 20 современных и безопасных игровых комплексов: 10 - в городских парках, 10 - во дворах. Более 500 заявок поступило от минчан на установку комплексов. Горожане проявили энтузиазм: писали письма, снимали видео, делали фоторепортажи, чтобы добиться установки площадки в своем дворе. Жители одного из кварталов даже организовали флешмоб с участием 70 человек.

Чтобы двор принял участие в конкурсе, необходимо до 31 марта включительно оставить заявку в свободной форме на сайте сочныйдворик.бел. C 1 по 29 апреля организаторы проекта вместе с городскими властями выберут четыре двора, в которых установят игровые комплексы. Итоги конкурса будут опубликованы 30 апреля на сайте организатора. К июню детские игровые комплексы появятся на территории дворов-победителей.-0-