В Оршанском механико-экономическом колледже открываются специальности для модернизируемых заводов

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Новые специальности открываются в Оршанском механико-экономическом колледже под потребности модернизируемых заводов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
В Оршанском районе приступают к модернизации инструментального завода, предприятий машиностроительного профиля. Вместе с заинтересованными ведомствами Минобразования анализирует, какие специалисты понадобятся обновленной промышленности.
"В этом году в Оршанский механико-экономический колледж набирают группу по специальности "оператор станков с ЧПУ", со следующего - открываем новую специальность наладчика ЧПУ. Таким образом, модернизированные заводы будут обеспечены кадрами", - привел пример Игорь Карпенко.
Он подчеркнул, что заказчик кадров будет активно влиять на программы обучения и практики с учетом требований конкретных предприятий и организаций. Необходимые для этого нормы закладываются на законодательном уровне. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.049 BYN
|2.054 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN