В Оршанском механико-экономическом колледже открываются специальности для модернизируемых заводов

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Новые специальности открываются в Оршанском механико-экономическом колледже под потребности модернизируемых заводов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В Оршанском районе приступают к модернизации инструментального завода, предприятий машиностроительного профиля. Вместе с заинтересованными ведомствами Минобразования анализирует, какие специалисты понадобятся обновленной промышленности.

"В этом году в Оршанский механико-экономический колледж набирают группу по специальности "оператор станков с ЧПУ", со следующего - открываем новую специальность наладчика ЧПУ. Таким образом, модернизированные заводы будут обеспечены кадрами", - привел пример Игорь Карпенко.

Он подчеркнул, что заказчик кадров будет активно влиять на программы обучения и практики с учетом требований конкретных предприятий и организаций. Необходимые для этого нормы закладываются на законодательном уровне. -0-