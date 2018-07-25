В Оршанском районе введена в строй реконструированная молочно-товарная ферма

25 июля, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Оршанском районе введена в строй после реконструкции молочно-товарная ферма в деревне Стайки на 400 голов скота, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабное обновление комплекса началось в 2017 году. Ранее этот и несколько других производственных объектов входили в состав ОАО "Маяк Высокое". В 2016 году сельхозугодья этого предприятия вместе со всеми объектами были переданы филиалу "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", рассказал директор филиала Павел Фоминов.

По его словам, объем инвестиций, направленных на реконструкцию МТФ, составил Br2,6 млн. Здесь создано 17 новых рабочих мест, на которые трудоустроены жители окрестных деревень. На комплексе, оборудованном под беспривязное содержание скота, установлен доильный зал "Елочка" 2Ч16. Программа системы управления доильным залом позволяет вести учет надоев по каждому животному. Во время технологического переоснащения молочно-товарной фермы были сделаны выгульные площадки, устроена вентиляция помещений, система водопоения, механизирована раздача кормов, построены новые сенажные траншеи, весовая, навес для содержания телят, обустроены бытовые помещения для персонала.

/Будет дополнено/.-0-