5 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше определяют победителей республиканского конкурса по Scratch среди школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования, спорта и туризма Оршанского райисполкома.

В нынешнем году для участия в республиканском конкурсе "Программирование в среде Scratch" поступило 538 работ учащихся 2-8-х классов, из которых квалификационный отбор прошли 512 проектов. В номинации "Вещь из мира будущего" было заявлено 110 творческих проектов, "Анимированная задача" - 60 проектов, "Компьютерная игра" - 239 проектов в возрастной группе 5-6-й класс и 103 проекта от школьников 7-8-х классов. В финал жюри отобрало по десять проектов, лучшие из которых определят сегодня во время публичной защиты с участием юных авторов.

Церемония награждения состоится 6 мая. Победители будут отмечены дипломами I, II, III степени и ценными призами.

Организаторы конкурса - Министерство образования Беларуси и Парк высоких технологий.-0-