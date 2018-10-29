29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В осенний призыв из Гродно и Гродненского района на службу направят около 500 призывников. Об этом сегодня журналистам сообщил военный комиссар города Гродно и Гродненского района Александр Лобанов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в регионе продолжаются мероприятия по медицинскому освидетельствованию призывников, проходят заседания призывных комиссий.

"Уже начали работу представители воинских частей. Они отбирают призывников с учетом состояния здоровья, готовности к службе, морально-психологического состояния. Учитывается и желание молодых людей", - отметил Александр Лобанов. Всего в осенний призыв от Гродно и Гродненского района к месту службы будут направлены около 500 призывников. Служить гродненцы будут в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил, органов пограничной службы, КГБ и МВД.

"Призывная кампания проходит организованно и планово. Ежегодно количество уклонистов, а также тех, кто не является в военкомат по повестке, снижается, однако такие факты есть и сейчас. Например, весной за уклонение от мероприятий призыва к уголовной ответственности были привлечены 11 человек", - отметил Александр Лобанов. Осенью за неприбытие по повестке к административной ответственности привлекли свыше 120 призывников.

Военный комиссар Гродно и Гродненского района отметил, что в основном молодые люди ответственно относятся к своим обязанностям. Чаще всего призывник - уже сформировавшийся молодой человек, получивший среднее специальное или высшее образование. Параллельно с учетно-призывной работой военкомат проводит профориентационные мероприятия по поступлению в военные вузы.

Отправка нового пополнения к месту службы начнется 15 ноября.-0-