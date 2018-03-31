В Петриковском районе подтопило участки дорог, ведущих к паромным переправам

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе паводковыми водами подпило участки дорог, ведущих к паромным переправам, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Так, подтоплены участок автодороги ведущей к паромной переправе Петриков - Велавск протяженностью 2 км (глубина подтопления 5-40 см), участок автодороги, ведущей к паромной переправе, Вышелов - Снядин протяженностью 1,6 км (глубина подтопления 10-50 см). Проезд по данным дорогам возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости.

В том же районе из-за подъема воды в реке Припять подтоплены пяти подворий и три участка автодороги д. Снядин (глубина подтопления 10-30 см). Талые воды также подтопили один участок автодороги Снядин - Торгошин, где проезд возможен грузовым транспортом, а также транспортом повышенной проходимости.

По данным Гомельского областного управления МЧС, в Мозырском районе подтоплены шесть подворий, в Житковичском районе - три подворья и две хозяйственные постройки.

Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг паводковой ситуации.-0-