В Пинске число самозанятых граждан увеличилось почти на треть

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске в январе-июле текущего года число граждан, которые уплачивают налоги по заявительному принципу, увеличилось почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Пинску - начальник управления налогообложения физических лиц Евгения Жоравина.

По состоянию на 1 августа в Пинске стали на учет и уплатили единый налог при осуществлении видов деятельности, не требующих регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, около 1,7 тыс. человек. Это на 29,9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно пинчане работают без регистрации ИП в качестве репетиторов, выращивают сельхозпродукцию. В последнее время стали более распространенными услуги в сфере индустрии красоты, фотосъемка и изготовление фотографий, различные строительные и ремонтные работы. Набирает популярность реализация продукции цветоводства и декоративных растений.

Евгения Жоравина напомнила, что указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц" был принят в 2017 году для стимулирования занятости населения и упрощения условий ведения деятельности физическими лицами. "Это интересная возможность. Если человек никогда не занимался ничем подобным, то у него есть шанс попробовать свои силы, узнать, будет ли спрос у населения на его услуги. В перспективе он сможет расшириться, стать предпринимателем", - отметила замначальника ИМНС.

В целом без открытия ИП при условии уплаты единого налога можно заниматься более чем 40 видами экономической деятельности. О своем решении необходимо уведомить налоговый орган по месту жительства и уплатить налог. "Для удобства плательщиков разработана возможность представлять уведомления в электронном виде через личный кабинет, который размещен на сайте МНС. Чтобы его открыть, нужно прийти в любую налоговую инспекцию с паспортом. В последующем уведомления можно высылать из любой точки, не приходя в инспекцию", - пояснила Евгения Жоравина.-0-