В Пинске фасады многоэтажек украшают оригинальными рисунками

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске фасады многоэтажных жилых домов украшают оригинальными рисунками и сюжетами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома.

Вопросы благоустройства и эстетизации городской среды в Пинске находятся в ряду приоритетных. Новый импульс этой работе придало признание города в 2019 году культурной столицей Беларуси. В этой связи власти Пинска намерены особое внимание уделить художественному оформлению фасадов многоэтажек, что должно придать образу города индивидуальность и выразительность. Причем речь идет как о существующей жилой застройке, так и о новых объектах.

Так, все без исключения вводимые в текущем году пинские высотки будут иметь оригинальное художественное решение. Например, новые дома по ул. Брестской украсят геометрические абстракции, изображения древнего и современного Пинска. На домах по ул. Первомайской появятся бабочка и Дон Кихот, по ул. Федотова - цветной лабиринт. Свой вариант стенографических изображений предложен архитекторами для общежития по ул. Студенческой.

Закономерной практикой стало также украшение различными рисунками серых фасадов построенных ранее многоэтажек. Прежде всего, это касается объектов жилищного фонда, обслуживанием которых занимаются государственные организации и коммунальные предприятия. Теперь все проекты по капремонту домов должны содержать эстетическое задание по отделке фасадов. Так, отремонтированные в этом году дома улучшили не только свои эксплуатационные качества, но и вид, отметили в горисполкоме.-0-

Фото "Пинского вестника"