В Пинске планируется реализовать 31 инвестпроект на $120 млн

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проекты комплексных планов мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию Пинска и Пинского района до 2020 года сегодня представлены на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Результаты работы показывают, что потенциал Пинского региона в полной мере не задействован. Нам необходимо отработать проблемные моменты, выслушаем предложения и замечания, чтобы откорректировать проекты комплексных планов развития города и района. Аналогичная работа уже проведена по Барановичам, Барановичскому, Ганцевичскому и Дрогичинскому районам. Полагаю, что подобные планы развития регионов на ближайшие несколько лет должны быть проработаны со всеми исполкомами", - подчеркнул председатель облисполкома Анатолий Лис.

Исполняющий обязанности председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов назвал промышленность главной точкой экономического роста города. Комплексным планом предусмотрена реализация 31 инвестиционного проекта с объемом инвестиций более $120 млн, которые предприятия намерены реализовать до 2020 года.

В частности, в Пинске будет построен завод по производству слитков монокристаллического кремния в составе СП "КамСил". В ОАО "Кузлитмаш" на организацию кольцераскатного производства и изготовление ободьев карьерных самосвалов планируется направить $90 млн. ЗАО "Холдинговая компания "Пинскдрев" модернизирует фанерное производство, что позволит увеличить выпуск фанеры и гнутноклееных деталей на 10-12% ежегодно. Также пинские предприятия намерены нарастить объемы за счет реализации инновационных проектов. Речь идет о ЗАО "Амкодор-Пинск", ОАО "Пинский опытно-механический завод", "Пинское промышленно-торговое объединение "Полесье".

При разработке комплексного плана особое внимание уделено вовлечению в хозоборот неэффективно используемой недвижимости и земельных участков. В Пинске насчитывается 72 подобных объекта площадью 159 тыс. кв.м. "Как правило, новыми собственниками отчуждаемых объектов недвижимости становятся субъекты малого предпринимательства, которые формируют треть доходов бюджета города. Ежегодно планируется создание не менее 50 организаций в различных сферах предпринимательской деятельности, более 800 новых рабочих мест", - отметил Михаил Самолазов.

Комплексный план развития Пинска предусматривает реализацию проектов в социальной сфере, отраслях ЖКХ, транспорта и коммуникаций.-0-