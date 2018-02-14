В Пинске планируется увеличить площади межрайонного онкодиспансера

14 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске межрайонный онкологический диспансер в перспективе расширит площади, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий учреждением здравоохранения Сергей Коханович.

Проект реконструкции здания по ул. Советская, 40 под нужды пинского онкодиспансера внесен в инвестиционную программу Брестской области на 2018 год. Сейчас там находится отделение реабилитации центральной больницы. В ближайшее время объект будет передан на баланс Пинской центральной поликлиники. Это позволит половину площадей предоставить для хирургического отделения диспансера, которое разместится на втором этаже.

"Мы находимся в стесненных условиях. Реконструкция соседнего здания позволит расширить площади онкологического диспансера. Это улучшит условия пребывания и лечения пациентов, работы медперсонала", - отметил Сергей Коханович.

В текущем году планируется разработать проектно-сметную документацию объекта. Предварительно проектом предусматривается обновить фасады здания по ул. Советская, 40, заменить кровлю, оконные блоки и дверные проемы, провести внутренние ремонтные работы, также построить переходную галерею.

Межрайонный онкологический диспансер обслуживает жителей Пинска, Пинского, Столинского, Лунинецкого и Ивановского районов. За год в учреждении здравоохранения проходят лечение около 3,5 тыс. человек.-0-