В пинской художественной школе введут уроки по творчеству Наполеона Орды

5 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинской художественной школе в Год малой родины введут уроки по творчеству Наполеона Орды, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор учреждения образования Ольга Василенко.

Ранее учебное заведение называлось "Пинская детская школа искусств №4". В год ее 30-летия коллектив выступил с инициативой отразить в названии школы специализацию и присвоить ей имя Наполеона Орды. Также в учебную программу будет включен цикл уроков, посвященных творчеству талантливого земляка.

"Сейчас определяемся с формой работы, каждый педагог готовит предложения. Например, у нас проводятся занятия по истории искусств. Часть уроков планируется посвятить изучению различных направлений творчества Наполеона Орды. Также есть предмет "композиция" - здесь тоже можно поработать", - отметила Ольга Василенко. Она подчеркнула, что к художнику и композитору на Полесье относятся с особым уважением. В городе обсуждается вопрос учреждения стипендии его имени для поддержки талантливой молодежи.

Также в честь юбилея художественной школы в городском концертном зале организуют выставку "Ученик - учитель". На ней будет представлено около 50 работ, выполненных учащимися и педагогами. Посетители смогут увидеть натюрморты и полотна с видами Пинска.

Наполеон Орда родился в 1807 году в деревне Вороцевичи Пинского уезда (Ивановский район Брестской области). Его мать (уроженка Пинска) была представительницей известного шляхетного рода Бутримовичей. Богатое наследие художника включает более 1 тыс. акварелей и графических работ, в том числе около 200 он написал в Беларуси. На своих полотнах Наполеон Орда отразил усадьбы и памятные места, связанные с известными деятелями культуры того времени. Его рисунки дают представление о белорусской деревне, дворцах и замках, городской архитектуре середины XIX века.-0-