В Подникольском парке Могилева запустили каскадный фонтан

28 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Подникольском парке Могилева сегодня торжественно открыли лестницу с каскадным фонтаном, передает корреспондент БЕЛТА.

Еще буквально четыре года назад набережная реки Днепр в Подниколье представляла настоящие "джунгли", а теперь, став Подникольским парком, она постепенно превращается в одно из самых любимых мест отдыха горожан и гостей города Могилева. Сотни людей пришли сегодня, чтобы увидеть возведенный в городе уникальный объект.

Лестница и каскадный фонтан впечатляют своими масштабами и красотой. Достаточна сказать, что его высота примерно равна семиэтажному дому. Лестницу украшают ажурные кованые перила. По ходу разбиты небольшие зоны отдыха со скамейками, а у подножия разместились белоснежные ротонды. Вода скатывается сверху по центру между лестничными маршами, а у подножья расходится в две стороны в специальные чаши с декоративными фонтанами.

"Сегодня знаковое событие для Могилева, мы открываем еще один важный социальный и архитектурный объект, который станет настоящим украшением города, - отметил председатель горисполкома Владимир Цумарев. - Лестница состоит из 250 ступенек, а длина каскадного фонтана - 27 м".

Владимир Цумарев

Возведению данного объекта предшествовала большая работа по благоустройству и наведению порядка на данной площадке и прилегающей территории. К реализации идеи создания современного городского парка подключилась общественность и трудовые коллективы. Только в начале работ по благоустройству отсюда было вывезено более 2 тыс. куб. м мусора. Примерно столько же бетона пошло за два года на строительство лестничных маршей.

"Сегодня в Подникольском парке уже около 10 км пешеходных и велосипедных дорожек, установлено 250 малых архитектурных форм, три игровых детских комплекса, - рассказал мэр Могилева. - Начато строительство многофункционального центра с пунктом проката спортивного и туристического снаряжения, мини-кафе, комнатой матери и ребенка и сопутствующей инфраструктурой".

В ближайшее время планируется создать администрацию Подникольского парка, которая будет заниматься обслуживанием его территории и объектов. В этом году завершат строительство подъездов и дороги по ул. Большой Гражданской.-0-

Фото Олега Фойницкого