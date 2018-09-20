В Полоцком районе пройдет слет студотрядов Беларуси и России

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе 21-23 сентября пройдет Слет студенческих отрядов Беларуси и России "Молодежь строит союз", который соберет более 300 бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Центрального комитета БРСМ.

Слет станет частью официальной программы V Форума регионов Беларуси и России. Поэтому программа насыщена разнообразными мероприятиями, направленными на укрепление дружеских отношений, обмен опытом организации деятельности студенческих отрядов, трудовую закалку. В первый день, 21 сентября, молодежь ожидает вечер знакомств, студотрядовские спевка и костер. Следующий день откроет акция "Память поколений" с возложением цветов к мемориальному комплексу "Первая палатка" в Новополоцке. После официального открытия в Полоцком госуниверситете состоится одно из центральных мероприятий слета - "Открытая трибуна". Во время него молодежь в формате открытого микрофона сможет задать волнующие вопросы и получить ответы от представителей органов законодательной и исполнительной власти.

Затем свою работу начнут образовательные площадки, включающие мастер-классы и тренинги, а диалог поколений "Не каждому дано так щедро жить - друзьям на память города дарить!" объединит тех, кто стоял у истоков студотрядовского движения и кто поддерживает и развивает его сегодня. Ближе к вечеру запланировано проведение творческого фестиваля "На перекрестках путей и мнений...", фаер-шоу и танцевально-конкурсной программы "Бойцовка-пати".

Последний день слета, 23 сентября, станет днем трудовых и спортивных свершений, а также знакомства с достопримечательностями самого древнего города Беларуси Полоцка и города всесоюзной ударной комсомольской стройки Новополоцка. Во время трудовой акции "#ЗаДело" участники займутся благоустройством территории ледового дворца хоккейного клуба "Химик". Для самых спортивных организуют спартакиаду, где команды посоревнуются в эстафете 4х100, прыжках в длину, перетягивании каната, гиревом спорте, дартсе. Впервые в программу соревнований включен "Бульбатлон".

"В третьем трудовом семестре 2018 года в России трудились белорусские студенческие строительные, педагогические, сервисные и сельскохозяйственные отряды. В свою очередь студенты из России работали на объектах в Беларуси. Развитию движения студенческих отрядов Союзного государства способствует соглашение о сотрудничестве между ОО "БРСМ" и МОО "РСО", которое во время слета планируется продлить на ближайшие пять лет", - добавили в союзе молодежи.

Организаторами слета выступили Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке министерств образования и энергетики Беларуси, инжиниринговая компания "АСЭ", молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды".-0-