В пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах оздоровятся более 8,5 тыс. детей

17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 8,5 тыс. детей Гомельской области оздоровятся в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на осенних каникулах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования облисполкома.

Оздоровительные лагеря, в которых уделят внимание 8517 детям, разместятся на базе учреждений образования во всех районах области. В эти дни педагоги готовят разнообразную программу, учитывающую интересы подрастающего поколения. Ребят ждет экскурс по музеям, картинным галереям, театрам, интерактивным выставкам. Вместе с родителями школьники смогут поучаствовать в спортивных праздниках и соревнованиях.

Также на каникулярный период во взаимодействии с УВД облисполкома разработана программа правового просвещения. Учеников пригласят на дни открытых дверей в РОВД, пройдут правовые викторины, беседы в школах, товарищеские матчи по различным видам спорта.

Не останутся в стороне и учреждения дополнительного образования детей и молодежи, подготовившие культурно-массовые и образовательные мероприятия, мастер-классы, игровые программы, интеллектуальные игры и др.

К примеру, Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи пригласит в "Город профессий Kidzania". В нем 7 домов, в каждом из которых живут представители определенной профессии. Знакомство с его жителями одновременно станет презентацией востребованных профессий будущего. В продолжение темы - экскурсии в вузы и на высокотехнологичные предприятия Гомеля.

"Не по-осеннему жаркие каникулы ожидаются в областном Дворце творчества. Здесь каждый день буквально расписан по часам. Для детей и подростков запланированы разные проекты, увлекающие в мир фантазии и креатива", - подчеркнули в главном управлении. Организаторы готовят новую "схватку" виртуальной игры "Энкаунтер". А веселых и находчивых любителей КВН-движения объединит детский фестиваль "В будущее с улыбкой!", который пройдет впервые. Ребят из разных районов соберет областной форум лидеров 31 октября.

Значительная часть мероприятий посвящена Году малой родины. Областной центр туризма и краеведения предложит ребятам отправиться в трехдневный велопоход по Гомельскому району. А 6 ноября лучших знатоков родного края определит областная краеведческая олимпиада.

Как отметили в главном управлении, уже сегодня в учреждениях образования решают задачу всемерной и разноплановой занятости детей во время вакаций. Это позволит ребятам провести время с пользой и получить позитивный заряд на новую учебную четверть. Осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября.-0-