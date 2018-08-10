10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе заработал новый цех деревообработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Пружанского лесхоза Дмитрий Козел.

Строительство объекта велось по отраслевой программе промышленного развития деревообрабатывающих производств Министерства лесного хозяйства на 2015-2020 годы. Новый цех возведен в деревне Слобудка. Там установлена литовская линия по производству пиломатериалов. Также созданы условия для хранения сырья и готовой продукции. Ежемесячно на предприятии планируется перерабатывать до 1,5 тыс. куб.м древесины (в основном хвойных пород). Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке и поставляться на экспорт.

"Производственная площадка размещается в шести километрах от Пружан. Сырьевой базы там достаточно. В последующем будем расширяться, планируется установка сушильного комплекса", - отметил Дмитрий Козел. На новом предприятии рабочие места получили около 20 человек, которые живут в Слобудке и Пружанах.

Как сообщили в Брестском государственном лесохозяйственном объединении, в текущем году также проведена модернизация цеха деревообработки в Пинском лесхозе. Там была установлена новая линия лесопиления. Подобные производственные площадки также работают в Барановичском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Полесском, Столинском и Телеханском лесхозах. В январе-июне они переработали более 90 тыс. куб.м деловой древесины. Было выпущено свыше 45,3 тыс. куб.м пилопродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились практически на 20%.

Брестское ГПЛХО планирует продолжить работу по переоборудованию цехов деревообработки.-0-