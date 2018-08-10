В Пружанском районе заработал новый цех деревообработки

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 августа 2018, Пт
+26°C
Ясно EUR 2.3707
USD 2.0446
RUB 3.0962
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы
Спорт
Национальный доклад по БелАЭС соответствует требованиям Евросоюза для стресс-тестов - Фой
Экономика
"Все говорят - начинай новую жизнь в Минске!" 60-ю квартиру от "Евроопт" выиграл хирург Александр Филатов из Гомеля
Общество
Минобразования не исключает использования новой системы оценки на ЦТ в следующем году
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и Китаем
10:49 Общество
Эльвира Герман: в финале на старт выходила с мыслью о золотой медали
10:47 Спорт
В сети появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
10:46 Калейдоскоп
В Витебской области увеличилось число выявленных бешеных животных
10:43 Регионы
В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: пострадала 5-летняя девочка
10:42 Происшествия
Родители Меланьи Трамп получили гражданство США
10:39 Калейдоскоп
Специальный конверт выпустят ко Дню белорусской письменности в Иваново
10:30 Регионы
Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
10:27 Политика
Онлайн-конференция по новой редакции закона о госзакупках пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа
10:25 Экономика
Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа
10:12 Общество
В Саратовской области планируют производить тракторы МТЗ
10:08 Экономика
Товарооборот между Беларусью и Швецией за I полугодие увеличился почти на 30%
10:04 Экономика
Посольство Беларуси в России подключилось к поиску пропавших в Карелии белорусских байдарочников
10:00 Общество
В Японии пропал спасательный вертолет
09:52 В мире
В Китае из-за проливных дождей погибли 8 человек
09:47 В мире
Должностные лица ветслужбы в Гродненской области обвиняются в хищении и служебном подлоге
09:45 Происшествия
Во время футбольного матча между "Динамо-Минск" и "Зенитом" задержано 16 фанатов
09:37 Спорт
Медведев сравнил новые санкции против России с объявлением экономической войны
09:32 В мире
ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска
09:29 Регионы
Белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества пройдет в сентябре в Ташкенте
09:25 Экономика
Все новости
Темы
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Пружанском районе заработал новый цех деревообработки

Регионы 10.08.2018 | 08:45

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе заработал новый цех деревообработки, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Пружанского лесхоза Дмитрий Козел.

Строительство объекта велось по отраслевой программе промышленного развития деревообрабатывающих производств Министерства лесного хозяйства на 2015-2020 годы. Новый цех возведен в деревне Слобудка. Там установлена литовская линия по производству пиломатериалов. Также созданы условия для хранения сырья и готовой продукции. Ежемесячно на предприятии планируется перерабатывать до 1,5 тыс. куб.м древесины (в основном хвойных пород). Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке и поставляться на экспорт.

"Производственная площадка размещается в шести километрах от Пружан. Сырьевой базы там достаточно. В последующем будем расширяться, планируется установка сушильного комплекса", - отметил Дмитрий Козел. На новом предприятии рабочие места получили около 20 человек, которые живут в Слобудке и Пружанах.

Как сообщили в Брестском государственном лесохозяйственном объединении, в текущем году также проведена модернизация цеха деревообработки в Пинском лесхозе. Там была установлена новая линия лесопиления. Подобные производственные площадки также работают в Барановичском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Полесском, Столинском и Телеханском лесхозах. В январе-июне они переработали более 90 тыс. куб.м деловой древесины. Было выпущено свыше 45,3 тыс. куб.м пилопродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились практически на 20%.

Брестское ГПЛХО планирует продолжить работу по переоборудованию цехов деревообработки.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
деревообработка, лесное хозяйство, предприятие, Пружаны
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3707 BYN 2.35 BYN 2.365 BYN
USD
2.0446 BYN 2.04 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0962 BYN 3.055 BYN 3.1 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как в Беларуси составляют прогноз погоды
Все видео

Фотоновости

Новые казармы 72-го ОУЦ в Печах
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
Лукашенко: Беларусь очень ценит установленные с руководством Эквадора политические контакты
Лукашенко поздравил Леонида Кучму с 80-летием
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Беларусь и Узбекистан обсудили обмен визитами на высшем и высоком уровнях
Беларусь обсуждает с Нигерией возможности увеличения поставок сложнотехнической продукции
Беларусь и Казахстан в сентябре подпишут дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Экономика
Во время заседания Экономический блок вопросов будет приоритетным на осенней сессии Палаты представителей
Онлайн-конференция по новой редакции закона о госзакупках пройдет на сайте БЕЛТА 15 августа
В Саратовской области планируют производить тракторы МТЗ
Происшествия
Светлана Коржич Мать погибшего Коржича дала показания в суде
СК: добытые доказательства подтверждают факты для возбуждения дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации
В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: пострадала 5-летняя девочка
Общество
В Беларуси в выходные жара спадет и пройдут кратковременные дожди
Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и Китаем
Сезон охоты на болотную и водоплавающую дичь откроется в Беларуси 11 августа
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" Футболисты "Динамо-Минск" разгромили "Зенит" в домашнем матче квалификации Лиги Европы
Эльвира Герман: в финале на старт выходила с мыслью о золотой медали
Во время футбольного матча между "Динамо-Минск" и "Зенитом" задержано 16 фанатов
Технологии
В офисе компании Wargaming. Фото из архива Материалы об истории Wargaming стали частью коллекции национального музея The Strong в США
Samsung показал новую модель часов
Власти Мексики готовы клонировать калифорнийскую морскую свинью
Культура
Владимир Прокопцов. Фото из архива Персональная выставка Владимира Прокопцова открылась в Национальном художественном музее
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" пройдет в Гомеле 14-16 сентября
Концерт в костеле в Шеметово стал заключительным на международном фестивале классической музыки
В мире
Фото из архива AP В Йемене во время бомбардировки погибли 29 детей, 48 человек ранены
В Японии пропал спасательный вертолет
В Китае из-за проливных дождей погибли 8 человек
Калейдоскоп
Британские ученые выяснили, почему коты любят коробки
В сети появилась пятая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Родители Меланьи Трамп получили гражданство США
Газета 7 дней
Уверенный ход жатвы
Туфельки для Золушки
Приглашение в Заполярье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия