15 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичах будут перерабатывать бумажные отходы, сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Организуем переработку таких видов бумаг, как упаковка типа тетра-пак, этикетки, бумажные стаканчики и т.д. Задействуем европейские технологии, завозим оборудование, чтобы модернизировать предприятие в Пуховичах (Пуховичская картонная фабрика. - Прим. БЕЛТА.)", - сказал Юрий Гончаров.

В новом цехе из отходов будут производить восстановленную целлюлозу. "Дальше она будет использоваться для других целей - производства картона, бумаги", - пояснил председатель совета директоров.

Объем инвестиций в проект составит около $5 млн. Отвечая на вопрос о планах по запуску цеха, Юрий Гончаров сказал: "Надеюсь, в конце этого года - начале следующего".-0-