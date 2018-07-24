24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе после мониторинга прокуратуры привели в порядок детские площадки. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

При проверке прокуроры установили факты ненадлежащего состояния игровых площадок, несвоевременных ремонта сломанного оборудования и замены его изношенных и дефектных деталей. Кроме того, не проводились работы по благоустройству прилегающих территорий. Так, в некоторых случаях не соблюдались госстандарты при эксплуатации качелей-балансиров: на них не было амортизаторов, выступали острые края. Часто на деревянном игровом оборудовании не было защитно-декоративного лакокрасочного покрытия, в результате чего некоторые из его составляющих частей прогнили. При этом из конструктивных элементов такого оборудования нередко торчали гвозди и другие острые предметы. Конечные участки некоторых детских горок не доходили до поверхности грунта, у их основания были опасные острые элементы фундамента.

В песочницах длительное время не обновлялся песок, поэтому он зарос травой. У большинства из них не было защитной крышки. Детские игровые площадки часто не имели ограждения.

По итогам проверки прокурор Пуховичского района внес представление в Пуховичский райисполком, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. По результатам его рассмотрения местные власти отремонтировали детское игровое оборудование, окрасили, привели в надлежащее состояние территории площадок, демонтировали игровое оборудование, представлявшее опасность для здоровья детей. К дисциплинарной ответственности привлекли два должностных лица.-0-